سيف بن زايد يهنئ أحمد بن طحنون

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن خالص أمنياته بالتوفيق والسداد للواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، بمناسبة الثقة الغالية للقيادة الرشيدة، بتعيينه نائباً لرئاسة أركان القوات المسلحة.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر» أمس: «أبارك لأخي اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان على الثقة الغالية للقيادة الرشيدة، بتعيينه نائباً لرئاسة أركان القوات المسلحة، خالص التمنيات لكم بالتوفيق والسداد في خدمة الوطن والمجتمع».