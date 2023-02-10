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رئيس مجلس النواب البحريني يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

رئيس مجلس النواب البحريني يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
11 فبراير 2023 01:58

أبوظبي (وام)

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زار معالي أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين، جامع الشيخ زايد الكبير، يرافقه سهيل الغفاري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والوفد المرافق لمعاليه. 
واطلع معاليه والوفد المرافق على ما يقدمه «مركز الزوار» من منظومة متكاملة وخدمات مميزة لمرتادي الجامع من مختلف الثقافات، وعلى التجربة الفريدة التي دشنها المركز «درب التسامح» التي تأخذ مرتادي الجامع في رحلة استكشاف استثنائية، من خلال سرد مصور لأقسام الدرب الثلاثة التي تروي مسيرة إنجاز رائدة في مجال التعايش والتسامح، وفتح قنوات الحوار الحضاري بين مختلف ثقافات العالم.  وتجول معاليه والوفد المرافق، يصطحبهم الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، وفي ختام الزيارة تم إهداء معاليه، نسخة من كتاب «فضاءات من نور» أحد إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير.

مجلس النواب البحريني
الإمارات
البحرين
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جامع الشيخ زايد الكبير
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