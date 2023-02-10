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الإمارات

اختتام أعمال الملتقى الـ17 لسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية

ريم الهاشمي خلال مشاركتها في الملتقى (وام)
11 فبراير 2023 01:58

أبوظبي (وام)

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اختتمت أمس الأول أعمال الملتقى السابع عشر لسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، والذي عقد على مدى أربعة أيام خلال الفترة من 6 إلى 9 فبراير الجاري، وبمشاركة معالي الوزراء وقيادات الوزارة وسفراء ورؤساء بعثات الدولة في الخارج.
ويأتي انعقاد الملتقى في إطار حرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي على تعزيز التواصل والتفاعل مع سفراء الدولة في الخارج، لتبادل الآراء والاطلاع على مختلف مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وتنسيق وتوحيد الجهود بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز الدبلوماسية الإماراتية.
وشهد الملتقى مشاركة عدد من معالي الوزراء والسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، ومجموعة من كبار المسؤولين ومديري الإدارات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من المؤسسات والهيئات الحكومية في الدولة من مختلف القطاعات لإلقاء الضوء على مختلف القضايا والموضوعات ذات الأهمية. وتناول الملتقى محاور رئيسة في مجال السياسة الخارجية والاقتصاد والابتكار والصناعة والعلوم المتقدمة والمناخ، واستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين COP28، إضافة إلى استعراض عدد من الأحداث والقضايا والتطورات الإقليمية والدولية. 
كما استعرض المشاركون في الملتقى أهم وأبرز إنجازات وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وأهم المستجدات في عملها وبرامجها المختلفة، ويأتي الملتقى في إطار تعزيز الحوار بين كبار دبلوماسيي الدولة والمسؤولين في الداخل بمختلف القطاعات، لتعزيز التعاون بين كافة الجهات والمؤسسات ضمن منظومة عمل واحدة لمواصلة النجاحات والبناء على المنجزات التي تم تحقيقها.

ملتقى السفراء
الإمارات
ملتقى السفراء ورؤساء البعثات
وزارة الخارجية
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
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