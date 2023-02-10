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الإمارات

المنسق المقيم للأمم المتحدة في الدولة لـ«الاتحاد»: بفضل دعم الإمارات نقوم بدور حاسم وسريع لدعم الإغاثة الدولية

دينا عساف
11 فبراير 2023 02:00

سامي عبد الرؤوف (دبي)

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رحبت منظمة الأمم المتحدة، بالدعم الفوري الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة مباشرة إلى سوريا وتركيا، منوهة بالتزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم المساعدة الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها. وقالت الدكتورة دينا عساف، المنسق المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»: «بفضل دعم دولة الإمارات العربية المتحدة، قام مكتب الأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدور حاسم في التنسيق السريع لجهود الإغاثة الدولية، للوقوف إلى جانب شعبي سوريا وتركيا في أعقاب هذه الزلازل المدمرة». 
وأضاف: «لقد حشدت الأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة الدعم من خلال أكبر مركز إنساني في العالم، وهو المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، حيث تلعب المدينة دوراً مهماً في تسهيل نقل مساعدات الإغاثة إلى المناطق المتضررة». 
وأشارت إلى أنه حتى الآن تم إرسال جسور جوية محملة بالمستلزمات الصحية والمعدات الطبية وغيرها من مساعدات الإغاثة من قبل منظمة الصحة العالمية، بالتنسيق والتعاون مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية. 
لافتة إلى أنه يتم التنسيق أيضاً لبعث طائرات إضافية محملة بمواد الإغاثة في حالات الطوارئ وأدوات النجاة الأساسية مثل: الغذاء والمأوى والخيام للعائلات والبطانيات والمياه والإمدادات الصحية من قبل كل من منظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان. 
وقالت عساف: «كما نعمل بشكل وثيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) الذي يقوم بتنسيق المساعدات الإنسانية للأماكن المتضررة بحسب الحاجة، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الأمم المتحدة في الإمارات العربية المتحدة مع شركاء من القطاع الخاص والحكومة لجمع الأموال والتبرعات العينية». 
ونوهت بما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيانه، من التزام الأمم المتحدة التزاماً تاماً بدعم الاستجابة في المناطق المتضررة، وأن منظمات الأمم المتحدة تراقب الوضع عن كثب، وتقيم حجم الكارثة، وتعمل على حشد الدعم اللازم وفقاً لتفويضات وإجراءات كل منظمة، مؤكدة أن فرق الأمم المتحدة تعمل على الأرض بلا كلل لضمان عدم ترك أي شخص خلف الركب.
وعن استجابة الأمم المتحدة ودعمها لسوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر، أكدت أن منظمة الأمم المتحدة سارعت للاستجابة للكارثة فور وقوع الزلزال، حيث نشرت خبراء تقييم الكوارث وتنسيق عمل فرق البحث والإنقاذ، وكذلك تقدم الإغاثة الطارئة من غذاء وإمدادات طبية ومواد منقذة للحياة، كما أن مزيداً من الدعم في طريقه إلى المناطق المتضررة بالبلدين.
وأشارت إلى أن الزلزال يعد أحد أكبر الكوارث الطبيعية في العصر الحالي، فآلاف المباني انهارت، وعشرات آلاف الأشخاص معرضون لظروف طقس الشتاء الذي لا يرحم، والمدارس والمستشفيات دُمرت، والأطفال يعانون من صدمات مروعة. 
وشددت على أهمية دور المجتمع الدولي في مد يد العون وتقديم المساعدة لكل من سوريا وتركيا، لمساعدتهما على تجاوز الظروف الصعبة التي نتجت عن آثار الزلزال الذي ضرب العديد من المناطق في الدولتين. 
وكان أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ناشد، يوم أمس الأول، المجتمع الدولي تعزيزَ دعمه لسوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر، وأشار إلى عبور أول قافلة أممية إلى شمالي سوريا عبر معبر باب الهوى، وقد ضمت 6 شاحنات محملة بمواد الإيواء والمساعدات الأخرى. وأكد أن مزيداً من المساعدات في طريقها إلى سوريا، ولكنه شدد على ضرورة فعل المزيد.

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زلزال تركيا
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المساعدات الإنسانية
المساعدات الإماراتية
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