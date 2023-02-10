تعزيز التصنيع الشامل في «منتدى التكنولوجيا المتقدمة»

دبي (الاتحاد)

تنظم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات التي تعقد في الفترة من 13 – 15 فبراير الجاري. ويأتي المنتدى تماشياً مع هدف القمة العالمية للحكومات في تشكيل مستقبل أفضل مستدام للبشرية.

وتماشياً مع «عام الاستدامة 2023»، يهدف منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى تعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي بما ينسجم مع الهدف التاسع للتنمية المستدامة الذي يستهدف تطوير بنية تحتية مرنة وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتعزيز الابتكار، وسيجمع المنتدى خلال فعالياته وجلساته النقاشية نخبة واسعة من صناع القرار والسياسات، ومسؤولي القطاعين الحكومي والخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي بهدف استكشاف سبل تعزيز الشراكات الدولية، ونشر حلول الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي وتبادل المعلومات والتجارب الناجحة لتعزيز سلسلة القيمة العالمية، وتوجيه الاستثمار نحو البحث والتطوير الصناعي، ودعم تنويع الصناعات اعتماداً على حلول التكنولوجيا المتقدمة.

وستعقد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال فعاليات المنتدى جلسة نقاشية رئيسة مشتركة بعنوان «الاستدامة الصناعية: التوطين والتعاون الدولي»، وستركز على دور تبني ممارسات الاستدامة في الأنشطة التصنيعية، وأهمية مرونة سلسلة التوريد المحلية في مواجهة التحديات الجيوسياسية العالمية الحالية.

الاستدامة الصناعية

وستعلن الوزارة خلال فعاليات المنتدى عن مبادرة نوعية وإطار تنظيمي حديث ومبتكر لتعزيز التحول التكنولوجي وتعزيز الإنتاجية والاستدامة الصناعية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، وستعرض تفاصيلها معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، لمساعدة الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الصناعة على تعزيز تبنيها للممارسات الاستدامة والمساهمة في مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي.