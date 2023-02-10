«العالمي للبيانات» يبحث تطوير العمل الحكومي ودعم صناعة القرار

دبي (الاتحاد)

يبحث «المنتدى العالمي للبيانات 2023»، الذي ينظم بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، بعنوان «مستقبل البيانات: تجديد الشراكات لعالمٍ مزدهر»، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، الدور المحوري للبيانات في تطوير العمل الحكومي وتعزيز عمليات صناعة القرار، ودعم مساعي الحكومات لبناء مستقبلٍ أفضل لمجتمعاتها. ويستضيف المنتدى العالمي للبيانات نخبة من المؤثرين من القيادات الحكومية والرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص ومسؤولي المنظمات الدولية والهيئات الأممية من مختلف أنحاء العالم، الذين يلتقون لمشاركة الأفكار والرؤى وبناء الحلول المبتكرة القائمة على الاستفادة من البيانات وتوظيفها في خدمة الحكومات.

وقالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء «يتيح المنتدى العالمي للبيانات 2023 فرصة مثالية لتعزيز اقتصاد البيانات والاقتصاد القائم على المعرفة، إضافة إلى بناء شبكة علاقات واسعة مع نخبة الجهات الحكومية، والمنظمات الدولية والهيئات الأممية،، ويعكس مستوى المتحدثين العالميين والمشاركين في المنتدى المكانة التي تحظى بها دولة الإمارات عالمياً وإقليمياً، في مجال توظيف البيانات وتسخير التكنولوجيا لدعم صناعة القرار وتعزيز القطاعات الحيوية، وذلك لما تملكه الدولة من خبرات وممارسات متميزة، تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة دولة الإمارات للبيانات لدعم صنع القرار، ورسم سياسات حكيمة تسهم في توفير الرفاه للمجتمع وتحقيق جودة الحياة، ورسم مستقبل مستدام للأجيال القادمة».