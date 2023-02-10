حوارات التجارب الحكومية تستشرف مستقبل خدمات التكنولوجيا المتقدمة

دبي (الاتحاد)

تستشرف حوارات التجارب الحكومية في نسختها الخامسة التي تنظم ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، والتي تعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الحالي، مستقبل تقديم الخدمات في عصر التكنولوجيا المتقدمة.

وأكد محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات أهمية تطوير الممارسات الحكومية الحالية، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص عالمياً بما يضمن ابتكار جيل جديد من الخدمات التي تقوم على الحلول الاستباقية وتبني التكنولوجيا في تقديم خدمات متكاملة وفعالة.

وقال محمد بن طليعة: «إن حوارات التجارب الحكومية تشكل منصة لاستكشاف آفاق ومستقبل قطاع الخدمات الحكومية، من خلال استضافة نخبة من المفكرين والمتخصصين والمبتكرين والخبراء في مجالات الخدمات في مختلف القطاعات».

وتشمل حوارات التجارب الحكومية سلسلة من المحاضرات المعرفية تجمع صناع القرار في القطاع الحكومي والخبراء العالميين لاستكشاف الآفاق المستقبلية لقطاع الخدمات الحكومية، وآليات تطويره وإعادة تصميم تجارب المتعاملين، ومناقشة أهم الأفكار الجديدة في هذا المجال.

وتركز حوارات التجارب الحكومية على عرض أفضل التجارب والممارسات في مجال الخدمات الحكومية وأحدث التطورات الرقمية والتكنولوجية، كما تستعرض أبرز قصص النجاح العالمية التي أسهمت في تصميم تجارب خدمات حكومية جديدة أحدثت تغييرات إيجابية في العمل الحكومي.

وتتناول الجلسات الخرائط الاستراتيجية وأثر تطبيقها على سير العمل الحكومي، وأهمية تعزيز المرونة والجاهزية للمستقبل، وتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات، من خلال حوكمة خدمات المستقبل، ووضع سياسات وممارسات حكومية جديدة، إضافة إلى تقديم خدمات حكومية جديدة في عالم الميتافيرس، كما تتناول مواضيع مثل مستقبل التنقل، وأهمية تعزيز التميز في تصميم تجربة المتعامل.