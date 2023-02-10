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إعلان أسماء اللجنة العلمية لـ«حميد بن راشد الدولية للاستدامة»

إعلان أسماء اللجنة العلمية لـ«حميد بن راشد الدولية للاستدامة»
11 فبراير 2023 01:57

عجمان (الاتحاد)

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كشفت إدارة «جائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة» مؤخراً عن أسماء أعضاء اللجنة العلمية للنسخة الثانية من الجائزة، والتي تضم عدداً من الخبراء والأكاديميين والمختصين في مجال البيئة من مختلف الدول وتهدف اللجنة إلى التحكيم بين المتسابقين وتقييم المشاريع من الجوانب العلمية والتطبيقية والتصويت لاختيار المشاركة المرشحة للفوز بالجائزة.
وجاءت الجائزة لتؤكد مواكبة دائرة البلدية بعجمان لاستراتيجية ورؤية القيادة الحكيمة في الإمارات من أجل تحقيق مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً للبلاد، بالإضافة إلى السعي العالمي نحو حلول أكثر استدامة لمواجهة التحديات البيئية، لذا سعت إلى دعم الأفكار والمشاريع المتميزة في مجال البيئة والاستدامة من خلال استحداث هذه الجائزة التي تكافئ وتكرم المختصين في هذا المجال.
وتم البدء باستقبال الترشيحات من 15 أكتوبر الماضي ويستمر حتى 15 سبتمبر من العام الجاري، وسيتم عرض المشاريع على اللجنة العلمية للتقييم والإعلان عن الفائز في مارس 2024 ضمن فعاليات مؤتمر عجمان الدولي للبيئة.
وتضم اللجنة العلمية أعضاء من مختلف الدول وهم: المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والدكتور مفيد السامرائي، مستشار أول في أكاديمية الشارقة للبحوث سابقاً، من العراق، والدكتور رياض الدباغ، رئيس أكاديمية مانشستر الدولية، من العراق، والدكتور بول فان جيل، مدير وأستاذ في معهد أوتاوا كارلتون للهندسة البيئية، ورئيس المجموعة الاستشارية المستقلة لعلوم الأرض التابعة للجنة السلامة النووية الكندية (CNSC)، والدكتور الفارو أزيفيدو، كبير الباحثين في مؤسسة LNEC ورئيس وحدة المختبر الوطني للهندسة المدنية، من البرتغال، والمهندس جورفان ديرسيل، مدير عام شركة قطرة حلول المياه، من فرنسا، والدكتور محمد أبو العيش، أستاذ مشارك في الجامعة الأميركية في الشارقة، الولايات المتحدة الأميركية، والدكتور المهندس عبدالسلام كريم درويش أستاذ في قسم الهندسة المدنية والبيئة في جامعة بولتن ببريطانيا، وأستاذ ومدير برنامج الدراسات العليا في جامعة لاروشيل بفرنسا ورئيس قسم طاقة الرياح في شبكة الطاقات المتجددة ببريطانيا وعضو جمعية العلماء والمهندسين في مانشستر ببريطانيا، والمهندس ياسر كايد، وحدة الدراسات والتخطيط البيئي دائرة البلدية والتخطيط -عجمان.

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