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اليوم.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

اليوم.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
11 فبراير 2023 02:00

أبوظبي (وام) 

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي ويكون رطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، بينما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً صباحاً على البحر.
وقال إن حركة الرياح ستكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، بينما يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً صباحاً، ويصبح متوسطاً إلى خفيف، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 16:06 والمد الثاني عند الساعة 04:49 والجزر الأول عند الساعة 10:09 والجزر الثاني عند الساعة 22:08.
وفي بحر عمان، يكون الموج متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:19 والمد الثاني عند الساعة 01:00 والجزر الأول عند الساعة 18:34 والجزر الثاني عند الساعة 07:55.

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