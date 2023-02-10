تحديد مهام المرشدين ورؤساء الوحدات في تسجيل الطلبة بـ«التعليم العالي»

دينا جوني (دبي)

حددت مؤسسة الامارات للتعليم مهام رؤساء وحدة شؤون الطلبة في المدارس الحكومية والمرشدين الأكاديميين والمهنيين، في دعم تسجيل طلبة الثاني عشر من مختلف مسارات المدرسة الإماراتية، في مؤسسات التعليم العالي للعام الأكاديمي 2023-2024، وذلك لغاية 31 مارس المقبل.

وقالت إنه في إطار التعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومؤسسات التعليم العالي، قسم إدارة البعثات، تم إطلاق خدمة التسجيل في مؤسسات التعليم العالي للبعثات الخارجية من خلال نظام التسجيل الوطني الموحد، والذي يمكّن الطلبة من التقدّم ضمن منصة مركزية لعدد من مؤسسات التعليم العالي بالدولة أو الالتحاق بأفضل المؤسسات التعليمية خارج الدولة عن طريق اختيار خيار البعثات الخارجية.

ودعت الإدارات المدرسية التعميم على طلبة الصف الثاني عشر من المواطنين وأبناء المواطنات للعام الدراسي الحالي 2022-2023، والراغبين في الالتحاق بالتعليم الجامعي للعام الأكاديمي 2023-2024، ولأولياء أمور الطلبة لضمان دعم الخدمة وتوفير جميع الوثائق المطلوبة لغاية 31 مارس 2023، لافتة أن خدمة التسجيل متاحة حالياً على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وقالت إنه بخطوات بسيطة يمكن للطالب الحصول على الخدمة من خلال الضغط على «خدماتنا»، واختيار خدمة «تسجيل الطلبة»، واختيار طلب التسجيل لمؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية لطلبة الصف الثاني عشر الحاليين.

وحددت المؤسسة مهام ومسؤوليات رئيس وحدة شؤون الطلبة في كل مدرسة، وهي تسجيل ومتابعة تسجيل الطلبة في نظام التسجيل الوطني الموحد، ومتابعة إنجاز الطلبة في المنصة والتأكد من الوثائق المرفقة وشرح إجراءات التسجيل لهم.

أما المرشد الأكاديمي والمهني فعليه تقديم إرشاد جماعي لمساعدة الطلبة في اختيار التخصص الجامعي واختيار الجامعات وتعريفهم بالشروط والمتطلبات، وتقديم إرشاد فردي لمن يواجهون تحديات في اختيار التخصص ودعم اتخاذ القرار الأكاديمي المناسب.