«تاكسي الأجرة»: 7 ملايين راكب من مطارات دبي

دبي (وام)

قال منصور رحمه الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي إن عدد الركاب الذين ارتادوا مركبات الأجرة من مطارات دبي بلغ 7 ملايين راكب خلال عام 2022 حيث تم تسيير 4 ملايين رحلة في العام نفسه.

وأشار الفلاسي أن عدد المركبات المتوافرة في المطارات تبلغ 746 مركبة تتضمن 366 مركبة أجرة بالإضافة إلى ما يقارب 380 مركبة ليموزين ويتم تنظيها من قبل مراكز التحكم في كل من مؤسسة تاكسي دبي ومطارات ديي والأنظمة التقنية الذكية الخاصة بتوزيع الأسطول (Heat Map).

وأشار الفلاسي إلى أن تاكسي دبي تمتلك 170 مركبة من السيارات الكهربائية، وجار العمل على زيادة أعداد المركبات الهجينة، حيث ستصل نسبة مركبات الأجرة الصديقة للبيئة 100% في إمارة دبي‎ بحلول عام 2027 حيث سيطبق ذلك على جميع شركات الامتياز في إمارة دبي.