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«كليفلاند كيلنك»: المصابون بالصرع يمكنهم عيش حياة طبيعية

مستشفى كليفلاند كلينك
11 فبراير 2023 02:00

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد خبير طبي بارز من مستشفى كليفلاند كلينك، نظام الرعاية الصحية العالمي، أن الأفراد المصابين بداء الصرع يمكنهم أن ينعموا بحياة كاملة وطبيعية على عكس الخرافات المنتشرة والمحيطة بالمرض، مشدّداً على أهمية السعي للحصول على الرعاية الطبية الصحيحة في الوقت المناسب.
وبمناسبة اليوم العالمي للصرع في 13 فبراير، أوضح الدكتور عماد نجم، مدير مركز الصرع في معهد طب الأعصاب بمستشفى كليفلاند كلينك، أن أعراض الإصابة بالصرع تظهر في شكل نوبات دورية وغير إرادية، وعندما يتم تشخيص الحالة والسيطرة عليها في الوقت المناسب من خلال الأدوية أو الجراحة، يمكن لمرضى الصرع أن ينعموا بحياة كاملة وصحية. 
وقال الدكتور نجم: «من المهم القضاء على المخاوف والمفاهيم المغلوطة حول مرض الصرع، والتي يمكن أن تتسبب للأفراد المصابين بالحالة بوصمة اجتماعية وتمييز في المدرسة أو العمل أو البيئات الاجتماعية الأخرى، فضلاً على منع الأفراد أو تأخرهم عن طلب الرعاية الصحيحة التي يحتاجون إليها».

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الصرع
الرعاية الصحية
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