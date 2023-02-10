«صحة» تستضيف مؤتمر طبّ الأطفال في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، النسخة السابعة عشرة من مؤتمر صحة الدولي السنوي لطب الأطفال في الفترة من 10 إلى 12 فبراير الجاري في أبوظبي.

وقال الدكتور أنور سلام، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مجموعة «صحة»، رئيس اللجنة العلمية: «يشكل مؤتمر صحة الدولي السنوي لطب الأطفال منصة بارزة تجمع أهم الخبراء وألمع المواهب في مجال رعاية الأطفال، ومن مختلف التخصصات، بما في ذلك أمراض الروماتيزم عند الأطفال، والغدد الصماء، وأمراض الدم/ الأورام، والطوارئ، والطب النفسي، والتخصصات الجراحية وغيرها، ورسّخ المؤتمر مكانته كأحد أكبر المنتديات الإقليمية التي تسلط الضوء على الأبحاث والممارسات السريرية في مجال طب الأطفال، وعزز موقعه الريادي في مجتمع طب الأطفال العالمي. وأنا أتطلع إلى الترحيب بزملائنا، وبناء علاقات تعاون جديدة لتعزيز رعاية الأطفال في دولة الإمارات، وتبادل الأفكار والرؤى حول جوانب مختلفة للحالات الصحية للأطفال بهدف الارتقاء بجودة الرعاية إلى مستويات متقدمة».

ويغطي المؤتمر موضوعات عدة رئيسية حول المستجدات الحديثة في إدارة وتشخيص أمراض الأطفال والاضطرابات الشائعة. علاوة على ذلك، سيتضمن مجموعة من ورش العمل التفاعلية لتوفير تجربة شائقة وهادفة للحاضرين تمكنهم من مواكبة أحدث التطورات والآفاق المستقبلية في هذا المجال.