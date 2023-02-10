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الإمارات

الإمارات تدين بشدة الهجوم على محطة حافلات في القدس

شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
10 فبراير 2023 23:38

دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في محطة حافلات في القدس، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها إلى الحكومة الإسرائيلية وشعبها الصديق ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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