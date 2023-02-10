«أبوظبي الحكومية» تطلق 16 برنامجاً للتعلم الذاتي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت أكاديمية أبوظبي الحكومية البرامج المهنية العامة التي تشمل 16 برنامجاً تعتمد على نهج التعلم الذاتي، وذلك في خطوة تأتي في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز التعلم الرقمي المستدام، وبما ينسجم مع استراتيجية تعزيز المهارات الاحترافية لموظفي حكومة أبوظبي.

وجاء إطلاق البرنامج في إطار فعالية «أكاديمية أبوظبي الحكومية تتواصل» التي نظمتها الأكاديمية تحت شعار «تواصلنا سر تكاملنا»، والتي سيتم عقدها بشكل دوري، وتهدف هذه البرامج إلى تمكين المشاركين من تنمية مهاراتهم وتعزيزها بما يتماشى مع احتياجات الكفاءات العامة لحكومة أبوظبي. وتقدم البرامج تجربة تعليمية فريدة من نوعها، حيث ينتقل المتعلم عبر مجموعة من المحطات التعليمية في رحلة تطوير الكفاءات المكونة من مشاهد تمثيلية باللهجة الإماراتية، مقاطع صوتية (بودكاست)، مقاطع رسوم إنفوجرافيك ثنائية الأبعاد، اختبارات وألعاب تفاعلية لقياس المعرفة المكتسبة. وقال الدكتور ياسر أحمد النقبي، مدير عام أكاديمية أبوظبي: «نلتزم في أكاديمية أبوظبي الحكومية بالعمل على تعزيز تجربة التعلم ودعم عملية التعلم المستمر لدى موظفي حكومة أبوظبي، وذلك بصفتنا منصة رائدة في تطوير الكفاءات الحكومية في الإمارة، إذ نسعى من خلال إطلاق البرامج المهنية العامة والتي تعتمد على نهج التعلم الذاتي، إلى إتاحة الفرصة للكوادر البشرية في حكومة أبوظبي للوصول إلى برامج تعليمية عالية المستوى من شأنها تعزيز كفاءاتهم وصقل مهاراتهم، بما يمكنهم من تحقيق النجاح الوظيفي، والمساهمة في دعم مسيرة التميز الحكومي على مستوى الإمارة». تجدر الإشارة إلى أنه سيتم توفير جميع البرامج عبر منصة مركز التعلم التابعة لأكاديمية أبوظبي الحكومية، إذ سيتم تقييم أداء المشاركين وتفاعلهم وفقاً لأهداف التعلم.