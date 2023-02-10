تعاون بحثي بين «تريندز» و«بروكسل للبحوث والدراسات»

أبوظبي (الاتحاد)

أبرم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، اتفاقية تعاون بحثي وعلمي مع مركز بروكسل الدولي للبحوث والدراسات، بهدف تعزيز أواصر التعاون في مجالات البحث العلمي والدراسات واستطلاعات الرأي، فضلاً عن تعظيم الشراكة بين الطرفين لتبادل الأبحاث والإصدارات وتنظيم الندوات والمحاضرات المشتركة.

وقع المذكرة من جانب «تريندز» سمية الحضرمي، نائب رئيس قطاع تريندز جلوبال، فيما وقعها من جانب «مركز بروكسل للبحوث والدراسات»، رمضان أبو جزر، مدير المركز، بحضور الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لتريندز.

وتنص الاتفاقية على دعم مجال البحث العلمي بإنتاج مشترك وهادف، إلى جانب إقامة الفعاليات والأنشطة المتنوعة، كالمؤتمرات الدولية، وورش العمل المشتركة، والندوات، والمحاضرات، وتبادل الخبرات والمعلومات والاستشارات، ودعم برامج التدريب. وقال الدكتور محمد عبد الله العلي، إن الاتفاقية تأتي في سياق سلسلة من مذكرات التفاهم والتعاون التي يبرمها «تريندز» مع العديد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومراكز الفكر والدراسات، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون وإقامة شراكات منتجة وفعالة، تسهم في تعزيز الإنتاج البحثي والعلمي والمعرفي، مثمّناً الشراكة مع مركز بروكسل الدولي للبحوث والدراسات، وما سيثمر عنها من إنتاج علمي وبحثي قوي وموثوق.