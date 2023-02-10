كهرباء دبي تنظم «ملتقى اللجان النسائية»

دبي (وام)

نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمرأة، الدورة الثانية من «ملتقى اللجان النسائية لدوائر ومؤسسات حكومة دبي»، بهدف تسليط الضوء على الأفكار البنّاءة والمبادرات المبتكرة التي أطلقتها الجهات الحكومية لتمكين المرأة، وتعزيز مساهمتها الفاعلة في ميادين العمل الوطني كافة.

شارك في الملتقى الذي عقد في مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي، 14 لجنة نسائية من دوائر ومؤسسات حكومة دبي، وتضمن مجموعة من الجلسات النقاشية، وندوات العصف الذهني، لتبادل المعارف والخبرات وقصص النجاح.

وتعتبر الهيئة أول جهة تستضيف هذا الملتقى بعد مؤسسة دبي للمرأة، وسيتم تقديم تقرير مفصل للمؤسسة حول أهم مخرجات الملتقى.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل على دعم النموذج الملهم في مجال تمكين المرأة، ونلتزم بتوفير بيئة إيجابية ومحفزة تدعم المرأة العاملة، وتساعدها على تحويل التحديات إلى فرص، لترسيخ مشاركتها وتحقيق التنمية المستدامة».