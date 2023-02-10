شرطة أبوظبي تستعرض «التوعية الرقمية»

أبوظبي (الاتحاد)

عرضت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، مشروع التوعية والتثقيف المروري الرقمي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ضمن مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار تحت شعار «الإمارات تبتكر 2023».

وقدمت المديرية ورشة عمل حول مشروع التوعية المرورية الرقمية، وجهودها في رفع الوعي بأهمية الالتزام بقوانين وأنظمة المرور وتعزيز السلامة المرورية وعرض أفلام التوعية الرقمية المرورية على شاشة الحفل الرئيسي.

وشهد الفعالية، اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي، المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، والعميد يوسف إسماعيل الخوري، نائب مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي.

حضر الفعالية، عدد كبير من منتسبي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، واستمعوا إلى شرح حول التطور الذي شهدته المديرية في تنفيذ أنشطة وبرامج التوعية المرورية، والوصول إلى أكبر شريحة في المجتمع.

كما تعرف الحضور على أهداف دورية الطفل المرورية في تعزيز ثقافة المرور لدى النشء، من خلال المشاركة في مختلف المناسبات والفعاليات المجتمعية وزيارات المدارس، باستخدام الوسائل التعليمية المناسبة لترسيخ الثقافة المرورية، وغرس الوعي المروري.