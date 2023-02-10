«أبوظبي الرقمية» تدعو لحماية الأطفال من التنمر الإلكتروني

جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعت هيئة أبوظبي الرقمية، أفراد المجتمع إلى حماية الأطفال من التنمر الإلكتروني، موضحة أن التنمر الإلكتروني يمكن أن يحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات المراسلة والألعاب، وغيرها.

وقدمت الهيئة بعض النصائح لاتباعها في حال تعرض الطفل إلى التنمر الإلكتروني، وهي أولاً، المحافظة على الهدوء ولا داعي للخوف، ثانياً، تجنب الخطوات المتسرعة، مثل حرمان الطفل من أجهزته الإلكترونية، ثالثاً دعم الطفل وإظهار مدى ثقتك به، ثم بادر بجمع الأدلة، وبعد ذلك قم بحظر حساب المتنمر الإلكتروني وأبلغ الجهات المعنية.