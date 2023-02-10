شرطة دبي تبحث التعاون مع «بيت الخير» و«الإحسان الخيرية»

دبي (الاتحاد)

استقبل العميد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، في مكتبه، عابدين طاهر العوضي، المدير العام لجمعية بيت الخير، وخالد بن تميم، رئيس اللجنة المنظمة لمبادرة رمضان في جمعية الإحسان الخيرية، بحضور العقيد صلاح عبدالله الحمادي، مدير إدارة الحملات والتوعية المرورية، والرائد فيصل عبدالله البنا، رئيس قسم الحملات. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون، بالإضافة إلى استعراض المواضيع المتعلقة بالمبادرات المجتمعية والحملات المرورية التوعوية التي ستقام خلال شهر رمضان الكريم.

وأشاد العميد جمعة بن سويدان، بالدور الكبير التي تلعبه الجمعيات ومساهمتها في الحملات الرمضانية السنوية التي تقيمها الإدارة العامة للمرور بالتعاون معهم، والتي يتم من خلالها توزيع وجبات إفطار على الصائمين قبيل الإفطار، الأمر الذي يساهم في تقليل نسبة الحوادث المرورية والوفيات الناتجة عنها، خلال الشهر الفضيل.