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شرطة دبي تواصل التوعية بحملة «شتاء آمن»

شرطة دبي تواصل التوعية بحملة «شتاء آمن»
11 فبراير 2023 01:57

دبي (الاتحاد)

أكد العقيد خبير جمعة أحمد بطي بن درويش الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة في شرطة دبي، استمرار حملة «شتاء آمن» التوعوية، والتي أطلقتها الإدارة العامة بالتعاون مع إدارة التوعية الأمنية، للتوعية باشتراطات السلامة في الأماكن العامة، خاصة عند الخروج للوجهات السياحية البعيدة عن المدن كالجبال والوديان والمناطق الصحراوية. وأوضح العقيد الفلاسي أن الحملة تأتي مواكبة لإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق حملة «أجمل شتاء في العالم» للعام الثالث، تحت شعار «موروثاتنا»، ودعماً للتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز شعور الأفراد بالأمان، وإسعاد المجتمع.
من جانبه، أكد العقيد يحيى حسن محمد، مدير إدارة البحث والإنقاذ بالوكالة، استعدادهم الكامل، بالتعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين، للتعامل مع الحالات الطارئة الواردة كافة إليهم، سواء المرتبطة بالرحلات إلى المناطق المختلفة، أو حوادث العالقين في المصاعد، والمحصورين في المركبات، وحوادث التصادم، وفتح الأبواب المغلقة، وغيرها من المهام الأخرى. ودعا العقيد يحيى حسن محمد إلى التأكد من أحوال الطقس من المصادر الرسمية قبل القيام بأي رحلات، والامتثال للأوامر الصادرة من الجهات المختصة أثناء هطول الأمطار الموسمية.

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الاتصال بالطوارئ
أكد بطي الفلاسي أن حملة شتاء آمن، تتضمن مجموعة من الإرشادات والنصائح التوعوية للأفراد، عبر وسائل الإعلام المختلفة، والنشرات التوعوية، داعياً أفراد المجتمع للالتزام بالتعليمات الواردة، وإجراءات السلامة المتبعة، والتواصل على رقم الطوارئ (999)، أو طلب النجدة (SOS) في التطبيق الذكي لشرطة دبي، حال التعرض لأي أزمة.

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