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شرطة أبوظبي تُشارك في مبادرة «تنظيف البر» بالعين

مشاركون في المبادرة (من المصدر)
11 فبراير 2023 01:57

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت شرطة أبوظبي في مبادرة «تنظيف البر» التي نظمتها جمعية أصدقاء البيئة، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، بمنطقة «النباغ» في العين.
وأسهمت في المبادرة مديرية شرطة العين، وإدارة المرور والدوريات - العين «دورية السعادة»، وقسم الشرطة المجتمعية، وأعضاء من مبادرة «كلنا شرطة»، ونادي ضباط شرطة العين، إلى جانب مشاركة عدد من المنتسبين من مختلف الإدارات، وموظفي مختلف الجهات التعليمية والمجتمعية والخدمية.
وتأتي المشاركة بالمبادرة التي شهدها الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز الوعي بحماية البيئة، والحفاظ على تنوعها البيولوجي، وضمان استدامتها، وغرس مفهوم الحفاظ على البيئة في مختلف فئات المجتمع.
وأشار الدكتور إبراهيم علي البلوشي، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة، إلى أن المبادرة تهدف إلى تخليص البر من النفايات ونشر الوعي البيئي.

وزارة التغير المناخي والبيئة
أبوظبي
جمعية أصدقاء البيئة
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