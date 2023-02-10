محمد بن راشد ووليا عهدي الفجيرة وأم القيوين والشيوخ يعزون في وفاة الشيخة مريم الفلاسي

دبي (وام)

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الجمعة بقصر المشرف في أبوظبي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي، والدة سمو الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ووالدة الشيوخ خليفة بن حمدان آل نهيان، وحمد بن حمدان آل نهيان، وسلطان بن حمدان آل نهيان، وراشد بن حمدان آل نهيان، وسعيد بن حمدان آل نهيان، وموزة بنت حمدان آل نهيان.

وأعرب سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، عن خالص عزائه ومواساته، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

في سياق متصل، قدم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيوخ التعازي في وفاة الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي. وتقبل التعازي من سموهم في مجلس قصر المشرف أبناء الفقيدة كل من الشيخ خليفة بن حمدان آل نهيان، والشيخ حمد بن حمدان آل نهيان، والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان آل نهيان، والشيخ سعيد بن حمدان آل نهيان.

وأعرب الجميع عن تعازيهم وصادق مواساتهم إلى ذوي الشيخة مريم بنت عبدالله الفلاسي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

الحضور

حضر مجلس العزاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وعدد من الشيوخ.