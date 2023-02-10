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رئيس الدولة يتقبل تعازي حميد النعيمي وسعود المعلا والشيوخ في وفاة الشيخة مريم الفلاسي

رئيس الدولة يتقبل تعازي حميد النعيمي وسعود المعلا والشيوخ في وفاة الشيخة مريم الفلاسي
10 فبراير 2023 18:41

تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لليوم الثاني، التعازي في وفاة الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسي من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.

كما تقبل سموه التعازي من سمو الشيوخ وجموع المواطنين.

وتقبل العزاء إلى جانب سموه، في مجلس العزاء في قصر المشرف، أبناء الفقيدة كل من: الشيخ خليفة بن حمدان آل نهيان والشيخ حمد بن حمدان آل نهيان والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان والشيخ راشد بن حمدان آل نهيان والشيخ سعيد بن حمدان آل نهيان.

وأعرب الجميع عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم إلى ذوي المغفور لها الشيخة مريم بنت عبد الله الفلاسي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه وعظيم مغفرته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

حضر مجلس العزاء.. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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المصدر: وام
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