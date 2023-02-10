الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي ويكون رطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً صباحاً على البحر.

حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا صباحاً، يصبح متوسطا إلى خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:06 والمد الثاني عند الساعة 04:49 والجزر الأول عند الساعة 10:09 والجزر الثاني عند الساعة 22:08.

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا إلى خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:19 والمد الثاني عند الساعة 01:00 والجزر الأول عند الساعة 18:34 والجزر الثاني عند الساعة 07:55 .