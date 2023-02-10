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الإمارات

نشاط قوي للرياح والبحر شديد الاضطراب

أبوظبي
10 فبراير 2023 17:48

إبراهيم سليم (أبوظبي)
تشهد الدولة اليوم امتداد مرتفع جوي سطحي من الغرب ومنخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.
مما أدى إلى إنخفاض في درجات الحرارة، إذ سجلت أقل درجة حرارة على الدولة صباح هذا اليوم 3.9 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 00:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، ورياح نشطة السرعة قوية أحياناً، بلغت 60 كم في الساعة، واضطراب شديد بالبحر، وبلغ إرتفاع الموج 11 قدماً بالعمق في الخليج العربي، وسجل 8 أقدام بالعمق في بحر عمان.
ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد فإن حالة الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً نهاراً، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا ًمثيرة للغبار والأتربة نهاراً، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س، والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي و مضطرب في بحر عمان.
ويتوقع المركز أن يكون الطقس غداً رطباً صباحاً مع احتمال تشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية – صحو إلى غائم جزئي أحياناً – تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، وحركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً صباحاً على البحر وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، البحر: مضطرب غرباً صباحاً يصبح متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

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