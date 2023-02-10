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134 منقذاً إماراتياً يسابقون الزمن للعثور على ناجين إثر زلزال تركيا وسوريا

134 منقذاً إماراتياً يسابقون الزمن للعثور على ناجين إثر زلزال تركيا وسوريا
10 فبراير 2023 17:11

 تسابق فرق البحث والإنقاذ الإماراتية المكونة من 134 منقذاً ضمن عملية "الفارس الشهم 2" في كل من سوريا وتركيا الزمن لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض ضمن جهود دولة الإمارات لتخفيف آثار الزلزال الذي ضرب مناطق من البلدين مؤخراً.

وكشفت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن توزيع فرق البحث والإنقاذ الإماراتية على عدة مناطق متأثرة، مزودين بآليات مجهزة بالمعدات الخاصة بإزالة الأنقاض.

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وأكدت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع أن الوضع الكارثي الناتج عن زلزال شرق المتوسط تطلب وقفة جادة لإغاثة الشعبين السوري والتركي، فكانت الاستجابة بحجم الحدث، انطلاقاً من نهج راسخ لدى دولة الإمارات، علاوة على الفهم العميق لأهمية عامل الوقت في تقديم المساعدة الضرورية.

وكانت فرق الإنقاذ الإماراتية من أوائل الفرق التي وصلت للمواقع المتضررة، حيث تتميز استجابة الإمارات لمساعدة المتأثرين في مناطق الكوارث الطبيعية بالوصول المبكر وتعدد أنواع المساعدة بناء على التقييم السريع والمستجدات على الأرض بناء على الاحتياجات والمتطلبات لضمان المساعدة الحقيقية.

المصدر: وام
الإمارات
تركيا
سوريا
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