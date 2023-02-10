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عملية الفارس الشهم/2 : الإمارات أرسلت 27 طائرة شحن إلى سوريا وتركيا لإغاثة ضخايا الزلزال

عملية الفارس الشهم/2 : الإمارات أرسلت 27 طائرة شحن إلى سوريا وتركيا لإغاثة ضخايا الزلزال
10 فبراير 2023 16:07

وصلت إلى كل من تركيا وسوريا اليوم 5 طائرات شحن تحمل مواد إغاثية لضحايا الزلزال في البلدين ليبلغ اجمالي ما أرسلته الإمارات إليهما 27 طائرة شحن ضمن عملية الفارس الشهم/2 التي تقودها قيادة العمليات المشتركة بتوجيهات القيادة الرشيدة والتي تتواصل جهودها الإغاثية في البلدين بالتعاون مع الشركاء .

وبلغ إجمالي ماسيرته الإمارات إلى تركيا 17 طائرة شحن بعد وصول طائرتين اليوم كما بلغ إجمالي ما سيرته إلى سوريا 10 طائرات شحن بعد وصول 3 طائرات تحمل على متنها 107 أطنان من المواد الاغاثية منها 87 طن مواد غذائية و 20 طنا من المواد الطبية و432 خيمة لايواء المتضررين من الزلزال كما يستمر العمل في تجهيز المستشفى الميداني المتنقل في منطقة اصلاحية بتركيا ،تمهيدا لافتتاحه لاستقبال المصابين والبدء بتقديم الرعاية الطبية لهم.
وتستكمل فرق البحث والانقاذ جهودها وسط ظروف مناخية صعبة تنخفض فيها درجات الحرارة بشكل كبير حيث نجح الفريق في إنقاذ 4 في منطقة كرمان مرعش واستخرج 9 ضحايا من تحت الأنقاض ولاتزال الفرق تستكمل جهودها.

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و بلغ عدد فرق البحث والانقاذ في جمهورية تركيا 92 فرد إنقاذ إماراتي يقومون بواجبهم الإنساني في ظل سوء الأحوال الجوية.

المصدر: وام
عملية الفارس الشهم 2
الإمارات
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