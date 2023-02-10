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شاهد.. شرطة أبوظبي توضح خطورة الانشغال بغير الطريق

شاهد.. شرطة أبوظبي توضح خطورة الانشغال بغير الطريق
10 فبراير 2023 14:53

أوضحت شرطة أبوظبي عبر فيديو توعوي عبر حسابها بموقع الواصل الاجتماعي تويتر خطورة الانشغال بغير الطريق.


 


وحذرت مديرية المرور والدوريات السائقين من مخاطر الانشغال بغير الطريق بسبب استخدام الهاتف، وغيره من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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