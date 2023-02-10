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ضمن حملة "جسور الخير".. بث مباشر على قنوات أبوظبي للإعلام لجمع التبرعات لإغاثة متضرري الزلازل

بث مباشر على قنوات أبوظبي للإعلام لجمع التبرعات لإغاثة متضرري الزلازل
10 فبراير 2023 14:07

هالة الخياط (أبوظبي)
 ينطلق في الساعة 2 من ظهر اليوم ولمدة ساعتين بث مباشر عبر قنوات أبوظبي للإعلام لجمع التبرعات لإغاثة المتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا.وتدعو هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الجميع إلى المشاركة في حملة «جسور الخير» والتي تهدف إلى تجميع وتعبئة حزم الإغاثة للمتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا من خلال المشاركة المجتمعية.

وسيباشر المتطوعون غداً "السبت" في كل من مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» ومركز دبي للمعارض في مدينة «إكسبو دبي»، وفي الشارقة جوار بحيرة خالد تعبئة المساعدات الأولية والتبرعات العينية وحزم الإغاثة للمتضررين من الزلازل.

 وتشكل حملة "جسور الخير" التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة تنمية المجتمع، امتداداً لمسيرة حافلة من العطاء والعمل الإنساني والإغاثي الذي استهدف الشعوب المتضررة والمنكوبة جراء الأزمات والكوارث الطبيعية في أي بقعة جغرافية من العالم حتى باتت الإمارات علامة بارزة في مجال العمل الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي.

وتجسد الحملة المخصصة لإغاثة المتضررين من الزلزل في الجمهورية العربية السورية الشقيقة والجمهورية التركية الصديقة، نهجا إماراتياً راسخاً في مد يد العون إلى الأشقاء والأصدقاء والوقوف إلى جانبهم في أوقات الأزمات والكوارث.

وتأتي الحملة التي تنظمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للمتأثرين من الزلازل في سوريا وتركيا، والمساهمة في التخفيف من حدة معاناتهم.

 

 

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