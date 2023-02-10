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المصلون يؤدون صلاة الغائب على ضحايا زلزال سوريا وتركيا

تصوير: أفضل شام
10 فبراير 2023 13:59

(أبوظبي - الاتحاد)استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة " حفظة الله" بإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا بعد صلاة الجمعة في جميع مساجد الدولة، أدى المصلون في مختلف إمارات الدولة صلاة الغائب، على أرواح ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا اليوم عقب صلاة الجمعة في جميع مساجد الدولة.

 

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال في كل من الجمهورية التركية الصديقة والجمهورية العربية السورية الشقيقة وذلك بعد صلاة الجمعة في جميع مساجد الدولة.

 

 

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