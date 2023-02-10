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"مبادلة "تدعم جهود الهلال الأحمر الإماراتي لإغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا

"مبادلة "تدعم جهود الهلال الأحمر الإماراتي لإغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا
10 فبراير 2023 11:40

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار دعمها لجهود إغاثة المتضررين من الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا، لتواكب بهذا الجهود الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات لتقديم يد العون والمساعدة، والتخفيف من الآثار الكبيرة التي خلّفها الزلزال على الشعبين التركي والسوري.

وأعلنت الشركة تبرعها بعائدات تذاكر الدورين النهائي ونصف النهائي من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات، المقامة حالياً بمدينة زايد الرياضية، لصالح حملة "جسور الخير" التي أطلقها الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة.

وتتيح مبادلة بهذه الفرصة لمتابعي ومشجعي رياضة التنس المساهمة في هذه الحملة الإنسانية ودعم جهود الإغاثة.

وقال حميد الشمري؛ نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة: "نعرب عن تضامننا ومساندتنا للمتضررين من هذا الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا، وفي الوقت الذي نشاطر فيه الجميع أحزانهم، نؤكد حرصنا على مد يد العون وتقديم جميع أشكال المساعدة لإغاثة المحتاجين والتخفيف عنهم، والقيام بدورنا لدعم ومساندة الجهود الإنسانية المشتركة في مثل هذا الوقت العصيب".

يشار إلى أن بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات، والتي تبرعت مبادلة بعائدات تذاكر الدورين النهائي ونصف النهائي منها لصالح دعم جهود الإغاثة، تقام حالياً في مجمع التنس بمدينة زايد الرياضية، وتستمر حتى الأحد 12 فبراير، وتجمع البطولة التي تقام بالشراكة بين مجلس أبوظبي الرياضي ومبادلة، أفضل لاعبات التنس في العالم، وهي أول بطولة ضمن أجندة بطولات رابطة محترفات التنس- فئة 500 في أبوظبي.

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المصدر: وام
مبادلة
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تركيا وسوريا
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