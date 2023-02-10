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الإمارات

هيئة الأعمال الخيرية العالمية تطلق حملة "فك كربة"

هيئة الأعمال الخيرية العالمية تطلق حملة "فك كربة"
10 فبراير 2023 10:27

أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية حملة "فك كربة" لعام 2023، بهدف تفريج كرب السجناء والغارمين الذين عجزوا عن سداد ديونهم، وبمستهدفات إجمالية بلغت 3.5 مليون درهم، موزعة على مليونين داخل الدولة ومليون ونصف المليون خارج الدولة.

وقال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية إن إطلاق هذه الحملة يأتي للعام الثاني على التوالي بعد النجاح الذي شهدته العام الماضي والتعاطف الكبير الذي لاقته ، مؤكداً على أجر وثواب المساهمة في مثل هذه المبادرات.

وأضاف: "ندعو أصحاب الأيادي البيضاء من المواطنين والمقيمين على ثرى وطننا العزيز للمساهمة في هذه الحملة، لجمع شمل النزلاء بأسرهم وإسعاد الغارمين الذين أثقلتهم الهموم قبل حلول شهر رمضان المبارك".

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