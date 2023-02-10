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ماهي أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم؟

ماهي أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم؟
10 فبراير 2023 08:27

أكد "الوطني للأرصاد" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، هي 3.9 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة الساعة 00:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبرا وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة نهاراً على المناطق المكشوفة، وتكون قوية أحياناً على البحر وتقل سرعتها تدريجياً ليلاً وصباح السبت.

الرياح: شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 55 كيلومتراً في الساعة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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