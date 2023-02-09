الجمعة 10 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«تريندز» ووزارة الخارجية يستعرضان آفاق التعاون

سلطان الشامسي ومحمد العلي خلال الزيارة (من المصدر)
10 فبراير 2023 01:43

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
اتحاد الكرة يعتمد إعادة تشكيل لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين
برعاية منصور بن زايد.. مؤتمر التحكيم الرياضي الدولي والوطني للفروسية 16 فبراير

أكد سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، أهمية مراكز الفكر والبحوث في نهضة الأمم وقراءة الأحداث واستشراف مستقبلها برؤى علمية وازنة.
وأضاف خلال زيارة قام بها إلى مقر مركز تريندز للبحوث والاستشارات أن من يمتلك المعرفة القائمة على البحث العلمي يمتلك زمام المبادرة والقدرة على التأثير الإيجابي والانطلاق نحو الأفضل.
وقد رحب الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز بسلطان محمد الشامسي، واصطحبه في جولة شملت أركان المركز وإداراته، اطّلع خلالها على طبيعة عمل مركز تريندز البحثية وأنشطته وفعالياته ومجالات التدريب واستطلاعات الرأي فيه. وأوضح العلي أن المركز - باعتباره مؤسسة بحثية مستقلة - أخذ على عاتقه العمل كجسر معرفي عالمي، ينشر قيم التعايش والتسامح والسلام ويفند الفكر المتطرف ويكشف مخاطره.
وأعرب مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية عن تقديره لجهود تريندز، وتنوع ومستوى إصداراته القيّم، إضافة إلى اهتمامه بالباحثين الشباب، مؤكداً أن تمكين الطاقات الشابة بمهارات المستقبل وتزويدهم بالقدرات البحثية.
وقد جرى خلال الزيارة بحث سبل التعاون بين تريندز ووزارة الخارجية في مجالات البحوث والتدريب واستطلاعات الرأي.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
الإمارات
مركز تريندز
وزارة الخارجية
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
آخر الأخبار
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
دنيا
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
9 فبراير 2023
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
برشلونة لتعزيز الصدارة قبل امتحان يونايتد
الرياضي
برشلونة لتعزيز الصدارة قبل امتحان يونايتد
اليوم 15:50
ميزة جديدة من «واتس أب».. تحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب
دنيا
ميزة جديدة من «واتس أب».. تحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب
اليوم 15:36
«ميدان» و«دبي» يتصدران دوري الإمارات للصيد بالصقور
الرياضي
«ميدان» و«دبي» يتصدران دوري الإمارات للصيد بالصقور
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©