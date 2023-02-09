«تريندز» ووزارة الخارجية يستعرضان آفاق التعاون

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، أهمية مراكز الفكر والبحوث في نهضة الأمم وقراءة الأحداث واستشراف مستقبلها برؤى علمية وازنة.

وأضاف خلال زيارة قام بها إلى مقر مركز تريندز للبحوث والاستشارات أن من يمتلك المعرفة القائمة على البحث العلمي يمتلك زمام المبادرة والقدرة على التأثير الإيجابي والانطلاق نحو الأفضل.

وقد رحب الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز بسلطان محمد الشامسي، واصطحبه في جولة شملت أركان المركز وإداراته، اطّلع خلالها على طبيعة عمل مركز تريندز البحثية وأنشطته وفعالياته ومجالات التدريب واستطلاعات الرأي فيه. وأوضح العلي أن المركز - باعتباره مؤسسة بحثية مستقلة - أخذ على عاتقه العمل كجسر معرفي عالمي، ينشر قيم التعايش والتسامح والسلام ويفند الفكر المتطرف ويكشف مخاطره.

وأعرب مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية عن تقديره لجهود تريندز، وتنوع ومستوى إصداراته القيّم، إضافة إلى اهتمامه بالباحثين الشباب، مؤكداً أن تمكين الطاقات الشابة بمهارات المستقبل وتزويدهم بالقدرات البحثية.

وقد جرى خلال الزيارة بحث سبل التعاون بين تريندز ووزارة الخارجية في مجالات البحوث والتدريب واستطلاعات الرأي.