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حزم إغاثة عاجلة من «الشارقة الخيرية» لدعم متضرري الزلزال

حزم إغاثة عاجلة من «الشارقة الخيرية» لدعم متضرري الزلزال
10 فبراير 2023 01:43

الشارقة (الاتحاد)

بدأت جمعية الشارقة الخيرية التعبئة لدعم حملة «جسور الخير» المقرر تنظيمها غداً السبت في ساحة النخيل بالشارقة لصالح المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.  كما أعلن مركز الشارقة للتطوع عن استقبال طلبات المتطوعين الراغبين في المشاركة في الحملة عبر الموقع الإلكتروني، للمساهمة في تحقيق أهداف الحملة بتوفير حزم الإغاثة العاجلة للنساء والأطفال المتضررين من الكارثة، وتوفير كل متطلبات الغذاء والدواء والخيم للمتضررين لتعزيز قدرتهم على التغلب على التحديات التي يواجهونها، فإن جمعية الشارقة الخيرية دعت أفراد المجتمع إلى دعم مبادرة الخير الإماراتية لتحقيق مشاركة فاعلة من كافة أفراد المجتمع وفرق التطوع لتجهيز حزم المساعدات لإغاثة متضرري الزلزال في البلدين في إطار تضامن دولة الإمارات وشعبها مع الشعبين السوري والتركي الشقيقين، في مختلف الظروف والأزمات.

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وأفاد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، بأنه تم استنفار الجهود الإنسانية لتلبية نداء إغاثة سوريا وتركيا ضمن حملة «جسور الخير» لتوفير الآف الحزم الإغاثية العاجلة لمتضرري الكارثة، لاستكمال مشروع الحملة من مختلف الجهات الإنسانية والأفراد بما يترجم قيم الإمارات التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. ولفت إلى مواقف الدولة العديدة والسباقة لمساندة الشعوب المتضررة في مثل هذه الأزمات تعكس تأصل قيم العطاء والمؤازرة في مجتمع الإمارات بمواطنيه والمقيمين على أرضه. وقال ابن خادم إن هذا عهدنا في دعم الشعوب المتضررة استجابة لنداء الإنسانية وعملاً بنهج دولة الإمارات ومبادئها وقيمها النبيلة.

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