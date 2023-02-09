«الأغذية العالمي» لـ«الاتحاد»: دور الإمارات الحيوي عزز قدرتنا على الاستجابة الفورية لـ«مأساة الزلزال»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، إنه قرر تسيير جسر جوي لنقل المساعدات من مستودعاته في دولة الإمارات بالتنسيق مع مختلف شركائه، إلى المناطق المنكوبة في كل من سوريا وتركيا، جراء الزلزال الذي ضرب البلدين يوم الاثنين الماضي.

وقال مجيد يحيى، ممثل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في منطقة الخليج، «سنعد خلال الأيام المقبلة هذا الجسر الجوي انطلاقاً من دولة الإمارات بهدف مواصلة تقديم الدعم الحيوي والعاجل الذي يشمل مواد أساسية من الأغذية والخيم وغير ذلك من التجهيزات والمستلزمات التي تساعد المنكوبين على البقاء على قيد الحياة».

وأضاف: «نود هنا التنويه بالدور الحيوي الذي تضطلع فيه دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي عزز قدرتنا على الاستجابة الفورية للمأساة، والوصول إلى المواقع المتأثرة، ونقدر جهودها في دعم مهمتنا في منطقة تعاني من أزمات إنسانية مستمرة». وأشار إلى أن فرق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تعمل على الأرض على تخفيف آثار الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، لافتاً إلى أن هذه الفرق حتى يوم أمس الأول (الأربعاء) تمكنت من الوصول إلى نحو 64 ألف شخص كانوا بحاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية في كلا البلدين، وخلال ذلك وزعنا حصصاً غذائية جاهزة للأكل، وسلالاً غذائية للأسرة ووجبات ساخنة.

وأكد أن البرنامج مستمر في تقديم المساعدات الغذائية منذ يوم الثلاثاء مع وجود خطط للوصول إلى نصف مليون شخص في كلا البلدين، مشيراً إلى توفير البرنامج الغذاء الذي يتم توزيعه فوراً للعائلات التي يزداد وضعها المحفوف بالمخاطر سوءاً بسبب انخفاض درجات الحرارة، حيث لا يتطلب هذا الغذاء الطهي ويلتزم برنامج الأغذية العالمي بالعمل مع شركائه لتقديم المساعدات المنقذة للحياة للمتضررين من الزلازل في تركيا وسوريا، مشدداً على التزام برنامج الأغذية العالمي بالعمل مع شركائه لتقديم المساعدات المنقذة للحياة للمتضررين من الزلازل في تركيا وسوريا. وذكر أنه في جنوب شرق تركيا - المنطقة الأقرب إلى مركز الزلزال - ينسق البرنامج مع السلطات لتوفير صناديق الغذاء العائلية للمقيمين في مخيمات الإقامة المؤقتة، والتي تضم بالفعل نحو 44 ألف سوري تحت الحماية المؤقتة، وتضم الآن مواطنين أتراك نزحوا حديثاً.

كما يقدم البرنامج صناديق الغذاء العائلية إلى 17 ألف شخص متضرر في المخيمات الموجودة في جنوب شرق البلاد.

وأفاد بأنه في المناطق التي تأثرت فيها المتاجر الكبرى وسلاسل الإمداد بسبب تضرر البنية التحتية، سيقدم برنامج الأغذية العالمي صناديق الغذاء العائلية للمواطنين الأتراك لمدة أسبوع إلى أسبوعين حتى تستقر الخدمات.

كما سيدعم البرنامج أيضاً البلديات في الجنوب الشرقي لإعادة تنشيط وتوسيع مطابخ إعداد الحساء الخاصة بها، والتي تم إنشاؤها خلال جائحة «كوفيد-19»، لتقديم وجبات ساخنة يومية للأسر المتضررة من الزلزال، يعمل البرنامج عن كثب مع الهلال الأحمر التركي والشركاء.

وبين أنه في سوريا، قدم برنامج الأغذية العالمي، وشركاؤه المحليون، المساعدات الغذائية إلى 38 ألف شخص متضرر يعيشون في الملاجئ المؤقتة.

وقال:«لقد مكنتنا البصمة القوية لبرنامج الأغذية العالمي في كلا البلدين من حشد موظفي البرنامج المعنيين وقدراتنا اللوجستية وشركائنا على الفور للاستجابة للاحتياجات الغذائية العاجلة للناس».

وذكر مجيد يحيى أن البرنامج لديه ما يكفي من الحصص الغذائية الجاهزة داخل شمال غرب سوريا لمساعدة 125 ألف شخص، ويقدم البرنامج هذه الأغذية للشركاء المحليين، وقد قام البرنامج بالفعل بتزويد الشركاء بالأغذية لتقديمها إلى 30 ألف شخص. يعتمد ملايين السوريين على المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة عبر الحدود من تركيا، وذلك بموجب قرار من مجلس الأمن.

ويساعد برنامج الأغذية العالمي 5.5 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا شهرياً، ومع ذلك، فإن البرنامج ممول الآن بنسبة 30 في المائة فقط، ويواجه البرنامج احتمالية تقليص عدد المستفيدين بنسبة تصل إلى 70 في المائة اعتباراً من يوليو الماضي فصاعداً في حالة عدم توافر التمويل الإضافي في الوقت المحدد.