مواطنون أتراك: شكراً من القلب للإمارات

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أشاد مواطنون أتراك داخل دولة الإمارات بالمساعدات الإغاثية العاجلة التي بادرت بها الدولة منذ اللحظات الأولى لإعلان وقوع الزلزال في تركيا وسوريا، والتي انطلقت من دورها الإنساني في مد يد العون والمساعدة للمتضررين جراء هذه الكارثة، والمساهمة قدر المستطاع في التخفيف من معاناة الشعبين، وتوفير أهم الاحتياجات الأساسية.

وأكدوا أن جهود دولة الإمارات تمثلت بداية في إطلاق عملية «الفارس الشهم 2»، وإرسال فرق الإنقاذ المتخصصة لدعم الجهود المبذولة في المواقع المتضررة، فضلاً عن المواد الأساسية التي يحتاج إليها الشعبان، وإنشاء مستشفى ميداني لاستقبال الحالات المصابة، وتقديم العلاجات المطلوبة من قبل الفرق الطبية المتخصصة.

وقال حسن كارادينيز: «أعيش في دولة الإمارات منذ ما يقارب 11 عاماً بمفردي، بينما عائلتي توجد في بلدي تركيا، ومنطقتي التي تعرضت إلى الزلزال، شهدت أضراراً متفاوتة، حيث لا يزال هناك أحد أفراد أسرتي عالقاً تحت الأنقاض، وغيره من الأشخاص والأسر، ولا تزال تتواصل عمليات الإنقاذ للتقليل من حجم الخسائر في الأرواح قدر المستطاع».

وذكر أن الظروف التي تمر بها المدن المتضررة حالياً صعبة، لما لهذا الزلزال من نتائج أثرت على الجوانب كافة، وهو حدث لا يمكن أن يوصف، لذا ليس لدينا سوى الدعاء لهم بأن يحفظهم الله ويتغمد الضحايا بواسع رحمته ويشفى المصابين، مؤكداً أن المساعدات العاجلة التي قدمتها الدول كافة، وبالتحديد دولة الإمارات السباقة دائماً في مد يد العون والمساعدة للأشقاء في مختلف ظروفهم الإنسانية، ساهمت في التخفيف من هذه الكارثة التي يمر بها الأفراد والأسر والأطفال وكبار السن، عبر تقديم الدعم اللازم لجهود الفرق المعنية في المواقع المتضررة، وتوفير المواد الأساسية والفرق الطبية.

هزات ارتدادية

وقال سليم غينيش الذي يعمل في دولة الإمارات: «أسرتي تضررت جراء تداعيات الزلزال، ولا تزال تشعر بالخوف المستمر من إمكانية عودته مرة أخرى، حيث لم تستطع الدخول إلى المنازل، وتفضل البقاء خارج المباني خوفاً من حدوث أي هزات ارتدادية، بالإضافة إلى الأحوال الجوية التي تتعرض لها تركيا حالياً من موجة برد، وتساقط كميات من الثلوج، جميعها وضعت الأفراد والأسر في ظروف صعبة، نتمنى من الله أن يكون في عونهم، ويمدهم بالصحة والعافية».

وذكر أن المساعدات الإغاثية التي بادرت بها دولة الإمارات منذ اللحظات الأولى لإعلان وقوع الزلزال في تركيا وسوريا، كان لها الأثر الكبير في التخفيف عليهم، وعلينا نحن المواطنين الموجودين خارج حدود دولتنا عبر وصول المساعدات الأساسية والإغاثية لأسرنا، ونتوجه إلى الله بالدعاء المتواصل في أن يحفظ أرضنا وشعبنا، وألا تتكرر هذه الهزات مستقبلاً، وأن يحفظ دولة الإمارات، قيادة وشعباً، على الجهود كافة المبذولة من خلال تقديم المساعدات ودعم المتضررين في بلادنا، والمساهمة في التخفيف من معاناة الشعبين التركي والسوري.

المواد الإغاثية

فيما دعا، محمد ديمرجي، المسؤولين في تركيا إلى سرعة تقديم المساعدات والمواد الإغاثية المرسلة إلى المواقع المتضررة في الوقت المناسب، حيث حدث تأخير في وصول البعض منها نتيجة الأحوال الجوية التي تتعرض لها المنطقة الآن، والمتمثلة في موجة الثلوج، بالإضافة إلى تدهور البنى التحتية في الطرق والشوارع التي تعرقل وصول المركبات إلى المواقع المنكوبة.

وأشاد بموقف دولة الإمارات المشرف بتوجيهات قيادتها الرشيدة بسرعة تقديم المساعدات العاجلة الإنسانية للشعبين التركي والسوري عبر إطلاق عملية «الفارس الشهم 2»، ولم تتوان في إرسال أبنائها للوقوف إلى جانب أشقائهم في المناطق المتضررة عبر فرق مخصصة توجد في مواقع الانهيارات الخطرة، والطبية لتقديم العلاج والإسعافات اللازمة وغيرها، بالإضافة إلى دعوة الجهات الخيرية المختلفة نحو تنظيم الحملات المعنية بدعم وإغاثة الشعبين لتقديم العون إلى الحالات الإنسانية كافة، وتلبية متطلبات المتضررين العاجلة.

وأضاف: «شعب دولة الإمارات الأصيل توجه لنا بالكلمة الطيبة لمواساتنا على هذا المصاب الجلل، والتخفيف عنا والدعاء لنا ولأسرنا في أن يحفظهم من أي مكروه»، مؤكداً أن هذه اللفتة الإنسانية ليست غريبة على شعب وحكومة الإمارات التي تضع إغاثة المتضررين ضمن أولوياتها.

النهج الإنساني

قال يوسف أشقر: «لا يزال الأهالي في تركيا يشعرون بالخوف نتيجة ما يحدث من ارتدادات وإمكانيات عودة الزلزال مرة أخرى، حيث يقطن أفراد أسرتي وغيرهم من الأسر خارج المنازل، في ظروف جوية صعبة نتيجة الأجواء الباردة، وهم يحتاجون إلى الدعم والمساندة».

وأضاف: «نريد الاطمئنان عليهم والوصول إليهم ولكن الظروف لا تسمح حالياً، لذا علينا بالدعاء لهم جميعاً أن يعجل الله بانتهاء هذا الوضع الصعب، وألا تكون هناك إصابات أخرى، ويحفظ الجميع ويجعلهم في أمان وصحة وعافية، وأن يحفظ دولة الإمارات وغيرها من الدول التي وجهت مختلف الجهود الإغاثية إلى تركيا وسوريا، والذي يؤكد قيمة النهج الإنساني الذي تتبعه الدولة تجاه الدول والشعوب كافة».