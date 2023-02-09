مواطنون: قيادتنا سباقة في تلبية نداء الإنسانية

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أكد عدد من المواطنين أن القيادة الرشيدة لم تدخر وسعاً يوماً في الوقوف بجانب المحتاج ومساعدة المتضررين ومد يد العون لكل منكوب وأن الشعب الإماراتي ورث تلك العادات الحميدة التي اعتاد عليها من قيادته ولن يتخلى أبناء الشعب يوماً عن الاستجابة للنداء الإنساني ودعم دعوات المساعدة التي أطلقتها الجهات المختصة في الدولة للمشاركة في دعم أشقائنا وإخوتنا من متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

ويؤكد عبدالله الهاملي أن الوقوف بجانب إخواننا في سوريا وتركيا واجب إنساني لن يتخلى عنه أحد وسيحرص الجميع على دعم الحملات الإنسانية التي أطلقتها الجهات المختصة في الدولة من أجل التخفيف عن المتضررين من آثار الزلزال المدمر الذي أصاب عشرات الآلاف من الأبرياء.

وتشيد المحامية فاطمة العامري بجهود القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إذ لم تدخر يوماً جهداً في دعم كل محتاج من مختلف بقاع الأرض وهذه المشاركة الإنسانية إحدى الخصال الحميدة التي حرصت قيادتنا الرشيدة على غرسها في نفوس أبناء الشعب فكان دائماً عند حسن الظن وسارع أبناء الشعب في دعم مختلف الحملات الإنسانية التي دعت إليها القيادة.

وتؤكد العامري أن الأيادي البيضاء للقيادة الرشيدة لم ولن تتوقف أبداً في مساعدة كل محتاج أو متضرر وهو ما ظهر واضحاً مع متضرري الزلزال حيث أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال وتشمل مبادرة سموه تقديم 50 مليون دولار للمتضررين من الشعب السوري الشقيق إضافة إلى 50 مليون دولار إلى الشعب التركي الصديق.

كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتسيير مساعدات إنسانية عاجلة للشعب السوري الشقيق بقيمة 50 مليون درهم، وذلك لإغاثة المتضررين من الزلزال الأعنف الذي شهدته البلاد منذ عقود.

وهذه المشاركة تعكس مدى حرص قيادتنا على أن تكون دائماً بجانب المتضررين والتخفيف عنهم ومساعدتهم.

وقال أحمد مطر شيلويح المزروعي إن دولة الإمارات دائماً في المقدمة وتحرص على دعم كافة المحتاجين وتقديم يد العون والمساعدة لهم وذلك بفضل جهود قيادتنا الرشيدة التي دائماً ما تسارع في تقديم المساعدة لكل محتاج في جميع الدول.

وثمن محمد فارس عتيبة المزروعي جهود القيادة الرشيدة في دعم المحتاجين ومساعدة المنكوبين سواء في الدول العربية والإسلامية أو في أي دولة من دول العالم، وهذه الأعمال ليست بجديدة على قيادتنا الرشيدة، ولكنه نهج اعتدنا عليه في كل المواقف الإنسانية في مختلف ربوع العالم.