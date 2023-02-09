الجمعة 10 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حاكم الشارقة يطلع على أعمال ترميم شريعة الذيد

حاكم الشارقة يطلع على أعمال الترميم (وام)
10 فبراير 2023 01:45

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
اتحاد الكرة يعتمد إعادة تشكيل لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين
"الشارقة الخيرية" تطلق حملة "جسور الخير" في ساحة النخيل

اطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، على أعمال الترميم الجارية في شريعة الذيد، والمشاريع المصاحبة لها.
وتجول سموه في أروقة شريعة الذيد، ليطلع على أحدث أعمال الترميم المنتهية، وسير العمل في المشاريع الجاري العمل على ترميمها، وتضمنت أعمال الترميم مزرعة الميدق التي تعود إلى الشيخ صقر بن سلطان القاسمي، رحمه الله، حيث أوضح صاحب السمو حاكم الشارقة أن معنى الميدق هو المكان الذي يتم فيه دق الحصى وتكسيره.
وتتضمن مزرعة الميدق الاستراحة القديمة والحوض والبئر القديمة، حيث تم الانتهاء من ترميمها، كما كانت الميدق تشكل استراحة للشيوخ في شريعة الذيد، وتتكون من غرفة للاستراحة وليوان وحوض عبارة عن خزان مياه مكشوف، إضافة إلى بئر للماء تسقى عن طريق الفلج، ولها أربعة سواعد خاصة بها لتغذيتها بالماء.
وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة أعمال إعادة تعبئة المياه باستخدام المضخة القديمة التي يزيد عمرها على 60 عاماً.
وتضم أعمال الترميم الجاري العمل عليها برج المضارسة، وهو أحد الأبراج الدفاعية الرئيسة في شريعة الذيد، ويربط بين حصن الذيد جنوباً والبرج الدفاعي الواقع شمال الشريعة، وقد بني البرج على ربوة مرتفعة تتوسط شريعة الذيد.
ويبلغ طول قناة الفلج الموازية للممشى التي تم العمل على صيانتها 1500 متر من بداية الحصن إلى داخل الشريعة، وتبلغ المسافة من أمهات الفلج إلى الحصن 5500 متر.
واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شرح مفصل حول المشاريع المستقبلية، وخطط تطوير منطقة شريعة الذيد، ورفدها بالعديد من المشاريع الحيوية والتنموية، وإحياء إرثها الطبيعي والتراثي.
رافق صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال جولته، كل من معالي عبدالله بن مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وعبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة، والدكتور خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، والمهندس صلاح بن بطي المهيري، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات «مبادرة»، ومحمد عبيد الزعابي، رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين، وأعيان المنطقة.

حاكم الشارقة
الإمارات
الشارقة
سلطان القاسمي
آخر الأخبار
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
دنيا
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
9 فبراير 2023
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
برشلونة لتعزيز الصدارة قبل امتحان يونايتد
الرياضي
برشلونة لتعزيز الصدارة قبل امتحان يونايتد
اليوم 15:50
ميزة جديدة من «واتس أب».. تحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب
دنيا
ميزة جديدة من «واتس أب».. تحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب
اليوم 15:36
«ميدان» و«دبي» يتصدران دوري الإمارات للصيد بالصقور
الرياضي
«ميدان» و«دبي» يتصدران دوري الإمارات للصيد بالصقور
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©