حاكم الشارقة يطلع على أعمال ترميم شريعة الذيد

الشارقة (وام)

اطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، على أعمال الترميم الجارية في شريعة الذيد، والمشاريع المصاحبة لها.

وتجول سموه في أروقة شريعة الذيد، ليطلع على أحدث أعمال الترميم المنتهية، وسير العمل في المشاريع الجاري العمل على ترميمها، وتضمنت أعمال الترميم مزرعة الميدق التي تعود إلى الشيخ صقر بن سلطان القاسمي، رحمه الله، حيث أوضح صاحب السمو حاكم الشارقة أن معنى الميدق هو المكان الذي يتم فيه دق الحصى وتكسيره.

وتتضمن مزرعة الميدق الاستراحة القديمة والحوض والبئر القديمة، حيث تم الانتهاء من ترميمها، كما كانت الميدق تشكل استراحة للشيوخ في شريعة الذيد، وتتكون من غرفة للاستراحة وليوان وحوض عبارة عن خزان مياه مكشوف، إضافة إلى بئر للماء تسقى عن طريق الفلج، ولها أربعة سواعد خاصة بها لتغذيتها بالماء.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة أعمال إعادة تعبئة المياه باستخدام المضخة القديمة التي يزيد عمرها على 60 عاماً.

وتضم أعمال الترميم الجاري العمل عليها برج المضارسة، وهو أحد الأبراج الدفاعية الرئيسة في شريعة الذيد، ويربط بين حصن الذيد جنوباً والبرج الدفاعي الواقع شمال الشريعة، وقد بني البرج على ربوة مرتفعة تتوسط شريعة الذيد.

ويبلغ طول قناة الفلج الموازية للممشى التي تم العمل على صيانتها 1500 متر من بداية الحصن إلى داخل الشريعة، وتبلغ المسافة من أمهات الفلج إلى الحصن 5500 متر.

واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شرح مفصل حول المشاريع المستقبلية، وخطط تطوير منطقة شريعة الذيد، ورفدها بالعديد من المشاريع الحيوية والتنموية، وإحياء إرثها الطبيعي والتراثي.

رافق صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال جولته، كل من معالي عبدالله بن مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وعبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة، والدكتور خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، والمهندس صلاح بن بطي المهيري، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات «مبادرة»، ومحمد عبيد الزعابي، رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين، وأعيان المنطقة.