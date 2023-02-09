حاكم الشارقة يفتتح قصر الفنون ومبنى عيادة الذيد القديمة

الشارقة (وام)

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، قصر الفنون المعاد ترميمه، ومبنى عيادة الذيد القديمة، وذلك تزامناً مع فعاليات بينالي الشارقة في نسخته الخامسة عشرة، حيث سيكون القصر والعيادة مقرين للأعمال الفنية التابعة لمؤسسة الشارقة للفنون. وتعرف سموه خلال زيارته لقصر الفنون على أهم أعمال الترميم التي أجريت للقصر، ليصبح جاهزاً لخدمة الأنشطة والبرامج والمعارض الفنية التابعة لمؤسسة الشارقة للفنون. ويعود تاريخ القصر إلى خمسينيات القرن العشرين، حيث بدأ الشيخ صقر بن سلطان القاسمي ببنائه، وأكمله من بعده الشيخ خالد بن محمد القاسمي في الستينيات.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على الأعمال الفنية المعروضة في القصر ضمن النسخة الحالية لبينالي الشارقة، والتي تنوعت بين الأشكال التركيبية وأعمال الفيديو والطباعة التجريبية والإسقاط الضوئي واللوحات المستوحاة من الأرشيفات التاريخية، بالإضافة إلى الزخارف الهندسية الإسلامية. وخلال افتتاح مبنى عيادة الذيد القديمة، تعرّف صاحب السمو حاكم الشارقة على أعمال بينالي الشارقة المعروضة في مبنى العيادة، وتعكس شعاره «التاريخ حاضراً»، ويقدم الأعمال فنانون من مختلف دول العالم، يعكسون رؤيتهم الفنية لمختلف القضايا والأحداث التاريخية والمعاصرة من خلال أعمالهم المتنوعة. رافق صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال الافتتاح، الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون، والشيخة نوار بنت أحمد القاسمي، مدير مؤسسة الشارقة للفنون، ومعالي عبدالله بن مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء الدوائر الحكومية، وأعيان المنطقة.