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سلطان بن أحمد القاسمي يشيد بالتعاون مع «إكستر» البريطانية

سلطان بن أحمد القاسمي خلال استقباله وفد جامعة اكستر (وام)
10 فبراير 2023 01:44

الشارقة (وام)

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استقبل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، وفد جامعة إكستر البريطانية، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.
ورحب سموه في بداية اللقاء بالوفد الزائر، مشيداً بالتعاون الكبير والمثمر بين جامعة الشارقة وجامعة إكستر البريطانية في مختلف المجالات العلمية والتعليمية، ما يوفر أفضل الفرص للتبادل العلمي بين الجامعتين، وينعكس على الكوادر التدريسية والإدارية، والطلبة ومستوياتهم.
وتناول اللقاء، التعاون في عدد من المجالات الأكاديمية والعلمية بين جامعتي الشارقة وإكستر، مؤكداً سموه التزام الجامعة بالاتفاقية التي تم توقيعها في وقت سابق مع نظيرتها البريطانية، ما يعكس حرص جامعة الشارقة على التواصل العلمي وتطوير تجربتها في طرح البرامج المتقدمة في مختلف المجالات مع المؤسسات الأكاديمية العالمية.
وناقش اللقاء أبرز المقترحات التي تسهم في تطور العملية التعليمية، وتعزز من التعاون المشترك بين الجامعتين، إضافة إلى التحديات التي تواجه المعلمين والطلبة خلال فترة دراستهم وطرق معالجتها، ما يضمن تخريج أفواجاً من الطلاب والطالبات يسهمون في خدمة المجتمع.
من جانبه، أشاد وفد جامعة إكستر البريطانية باهتمام سمو رئيس جامعة الشارقة بتطوير الجانب الأكاديمي والتعليمي في الجامعة، ما يجعلها إحدى الجامعات الرائدة على مستوى المنطقة، مبدين سعادتهم بوجودهم في إمارة الشارقة التي تتميز بدعمها للثقافة والتعليم، واحتضانها لأفضل الجامعات في الدولة.
حضر اللقاء كل من الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، والدكتورة ليزا روبرتس، رئيس جامعة إكستر، المدير التنفيذي، والدكتور ريتشارد فوليت، نائب رئيس الجامعة للمشاركات العالمية، وعدد من نواب الرئيس والعمداء من الكليات بالجامعة.

سلطان بن أحمد القاسمي
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