صقر غباش يبحث العلاقات الثنائية مع السفير الإيطالي

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، لورنزو فانازا، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة. جرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والثقافية والتعليمية، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلسي النواب والشيوخ الإيطالي، بما يعكس التطور الذي تشهده علاقات التعاون، والشراكة بين البلدين، في ظل دعم لا محدود من قبل قيادتي البلدين.

حضر اللقاء كل من الدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وأشاد معالي صقر غباش بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، والذي يشمل العديد من القطاعات الحيوية. ومن جانبه، أشاد السفير الإيطالي بالدور الذي يضطلع به المجلس الوطني الاتحادي من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة، ومشاركاته الجادة والمميزة في الفعاليات البرلمانية الدولية.