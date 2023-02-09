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«دبي الصحية»: بدء التقديم لبرامج الإقامة والامتياز

«دبي الصحية»: بدء التقديم لبرامج الإقامة والامتياز
10 فبراير 2023 01:44

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية متمثلةً في عمادة الدراسات العليا الطبية بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، فتح باب التقديم لـ 18 برنامجاً تدريبياً في تخصصات طبية مختلفة، إضافة إلى برنامجي امتياز للأطباء وأطباء الأسنان حديثي التخرج. 
وتهدف هذه البرامج إلى النهوض بالخدمات الصحية وتلبية الطلب المتزايد على تأهيل كوادر طبية متخصصة في عدد من مجالات الرعاية الصحية، هذا ويجري تدريب الأطباء في هذه البرامج في المرافق الطبية التابعة لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، والتي تشمل مستشفى راشد ومستشفى دبي ومستشفى لطيفة للنساء والأطفال ومستشفى الجليلة التخصصي للأطفال ومستشفى حتا ومستشفى دبي للأسنان، إضافة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية والتخصصية. ويمكن للمتقدمين الراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل عن البرامج المتاحة وطرق التقديم عليها زيارة الموقع الإلكتروني لجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.
ويعد هذا العام هو العام الأول الذي تستقبل فيه مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية طلبات الالتحاق في هذه البرامج التي كانت تقدمها هيئة الصحة بدبي سابقاً. وتقدم مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية هذا العام ضمن برامجها برامج إقامة في 18 تخصصاً طبياً مختلفاً من ضمنها طب أعصاب الأطفال، وجراحة الأعصاب، وطب الأطفال والطب الباطني وطب الطوارئ وجراحة العظام، كما تعتزم طرح 13 برنامج زمالة معتمداً في التخصصات الطبية الدقيقة خلال هذا العام، ومنها على سبيل المثال الزمالة في طب الأنف والأذن والحنجرة للأطفال، وجراحة عظام الأطفال، والطب النفسي للأطفال واليافعين، وأمراض الرئة لدى البالغين، وغيرها.

مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية
دبي
الإمارات
جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية
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