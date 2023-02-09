«العاصمة الصحي» يقدم خدمات الفحص الطبي لـ«أدنوك»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مركز العاصمة للفحص الصحي، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، اتفاقية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لتقديم الخدمات الطبية لتأشيرة الإقامة وفحوص اللياقة المهنية لموظفيها.

وبدأ مركز العاصمة للفحص الصحي بتقديم خدمات فحوص اللياقة المهنية وفحوص تأشيرات الإقامة لجميع موظفي أدنوك في شهر يناير 2023.

وقال علي الصفار المدير التنفيذي بالإنابة للمركز: «باعتبارنا إحدى الجهات الرائدة والمتخصصة في أبوظبي في تقديم فحوص تأشيرات الإقامة واللياقة المهنية، يسعدنا في مركز العاصمة للفحص الصحي توقيع هذه الشراكة مع أدنوك في خطوة تهدف لتيسير وصول كوادرها البشرية في الدولة إلى الفحوص التي يحتاجونها. وسيقدم فريق عملنا المتخصص خدمات الفحص الشاملة لتأشيرات الإقامة والصحة المهنية وخدمات التقييم الطبي».

من جانبها، قالت الدكتورة غوية النيادي، نائب رئيس أول الخدمات الطبية لمجموعة أدنوك: «تلتزم أدنوك بحصول موظفيها على أفضل خدمات الرعاية الصحية، وذلك ضمن مساعيها لاستقطاب أفضل الكوادر البشرية وضمان تمتعهم بصحة جيدة للحفاظ على زخم إنتاجيتهم لمواكبة ما يشهده قطاع الطاقة من تغيرات متسارعة. وستمكن هذه الاتفاقية موظفي «أدنوك» من إجراء فحوص اللياقة المهنية عالية المستوى والاستفادة من خدمات الفحص الطبي لتأشيرات الإقامة بكل سهولة».

وتستند المنشأة الحصرية الواقعة في أبوظبي إلى الخبرات الواسعة التي يتمتع بها مركز العاصمة للفحص الصحي في تقديم طيف شامل من خدمات الفحص الطبي للعملاء من الأفراد والشركات في أبوظبي، والمصفح، والعين، ومدينة الظنة منذ العام 2011.