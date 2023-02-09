«صحة دبي»: تسهيلات لدعم نمو القطاع الخاص

دبي (الاتحاد)

أكدت هيئة الصحة بدبي، أنها تقدم حزمة من التسهيلات والدعم للقطاع الخاص، بهدف تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي ونموه.

وقال الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، خلال افتتاح العيادة الجديدة التابعة لمجموعة الفطيم للرعاية الصحية، في «الأربيان سنتر» بدبي: «إن الهيئة تحرص على تقديم كافة التسهيلات وأنواع الدعم للقطاع الخاص، في إطار تعزيز وتشجيع الابتكار في القطاع الصحي بالدولة».

وأكد الملا أن الهيئة تعتبر القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً لها في عملية التطوير، لذا فإنه مشمول بكافة خطط واستراتيجيات تطوير القطاع الصحي التي تضعها الهيئة. ولفت إلى أن الهيئة تقدم حزمة من التسهيلات للقطاع الخاص تشمل تسهيل الإجراءات وتسريعها، لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي ودعم نموه. وأعلنت مجموعة الفطيم للرعاية الصحية، افتتاح منشأتها الطبية الجديدة في الأربيان سنتر بدبي، توفر من خلالها مجموعة من خدمات الرعاية الصحية الأولية والمتخصصة في مختلف التخصصات الطبية.

من جانبه، أوضح الدكتور حيدر سعيد اليوسف، مدير عام مجموعة الفطيم للرعاية الصحية، أن العيادة الجديدة تم إنشاؤها بناء على احتياجات ومتطلبات منطقة الخوانيج، بعد دراستها بشكل مفصل.

وذكر اليوسف أن العيادة المطورة تقدم خدمات التطبيب عن بُعد، وخدمات كبار المواطنين من خلال الزيارات المنزلية، وتأتي ضمن استراتيجية المجموعة لتوفير خدمات رعاية صحية بمعايير عالمية المستوى قريبة من أفراد المجتمع بما يتناسب مع احتياجاتهم.

وستقدم العيادة خدمات الطب العام، طب الأسرة والأمراض الباطني، طب الأطفال، أمراض النساء والولادة، الأنف والأذن والحنجرة، أمراض القلب، الجلدية، طب وجراحة العيون، الجراحة العامة، طب العظام، والطب النفسي، بالإضافة إلى خدمات التطبب عن بعد باستخدام الطبيب الذكي وخدمات الرعاية الصحية المنزلية.