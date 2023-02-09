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«إسعاف دبي»: إنقاذ أربعيني توقف قلبه

خلال تكريم فريق الإسعاف (من المصدر)
10 فبراير 2023 01:44

دبي (الاتحاد)

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كرم مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، الكادر الإسعافي الذي ساهم في إنقاذ أربعيني توقف قلبه، وكانت جهود الفريق سبباً في عودته لممارسة حياته الطبيعية.
وأثنى على جهود الفريق الذي ضم الدكتورة هبة عزت، ومستجيب طوارئ ماجد الزارعي، وفنيي الطب الطارئ أحمد هندي منصور ودينسو داليسي ريس ومستجيب طوارئ آلاء محمد عبيدات، حيث إن استجابتهم السريعة للحالة وتعاملهم الاحترافي معها وإنقاذها، أضاف للمؤسسة إنجازاً آخر تفتخر به، فليس هناك ماهو أكثر قيمة من الشعور بأنك ساهمت في إنقاذ روح، مؤكداً أن الاستجابة السريعة لنداءات المرضى المصابين بالسكتات القلبية تزيد من فرص نجاتهم.
وفي التفاصيل، تلقى الإسعاف بلاغاً يفيد بتعرض رجل أربعيني لوعكة صحية استجاب لها فريق الإسعاف خلال وقت قياسي، وقد تبين للفريق من خلال التقييم المبدئي أن المريض توقف لديه نبض القلب والتنفس، ما استدعى البدء بعملية الإنعاش القلبي وإعطائه الصدمات الكهربائية، كما تم استدعاء طبيب الطوارئ لمعاينة المريض، حيث قامت طبيب الطوارئ الدكتورة هبة عزت باستكمال العلاج المتقدم فور رجوع النبض للمريض، وتثبيت حالته الصحية لنقله إلى أقرب مستشفى.
وقد تم نقل المريض تحت الرعاية الإسعافية إلى «ميديكلينك بارك فيو»، قسم العناية المركزة باعتباره أنسب وأقرب مستشفى لموقع البلاغ.
وعن الحالة قال ديفيد جيلي، مدير مستشفى ميديكلينك بارك فيو: «أشرف الدكتور محمد زيب، استشاري أمراض القلب التداخلي، على حالة المريض، والذي تطلب عمل قسطرة علاجية، وتركيب دعامة نتيجة انسداد الشريان التاجي الرئيسي، ما أدى لاستقرار حالة المريض، لهذا يجب توعية أفراد المجتمع بضرورة المتابعة والاستشارة الطبية في حال الشعور بآلام في الصدر، كي نقلص خطر الإصابة بالسكتة القلبية».

إسعاف دبي
دبي
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مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف
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