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مجلس إدارة «دبي الصحية الأكاديمية» يناقش تحسين المخرجات

أحمد بن سعيد ومنصور بن محمد في صورة تذكارية مع أعضاء المجلس عقب الاجتماع (وام)
10 فبراير 2023 01:43

دبي (الاتحاد)

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عقد مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية اجتماعه الأول لعام 2023، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الإدارة، وذلك في مقر مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية.
وناقش المجلس خطة عمل المؤسسة الرامية إلى تحسين المخرجات الصحية للأفراد والمجتمع من خلال تكامل الرعاية والتعلّم والاكتشاف والعطاء لتعزيز القيمة الأساسية للمؤسسة «المريض أولاً».
حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة: عوض صغيّر الكتبي، والدكتورة رجاء عيسى القرق، وعبدالله عبدالرحمن الشيباني، والدكتور إيان أندرو جرير، ووليد سعيد العوضي، ومحمد حسن الشحي، والدكتور علوي الشيخ علي، والدكتور عامر أحمد شريف.
إلى ذلك، التقى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على هامش الاجتماع، فريق عمل المؤسسة، حيث أثنى سموهما على جهود الفريق المبذولة لخدمة الإنسان، والنهوض بقطاع الصحة في الإمارة، وتعزيز استدامته، وتسهيل الوصول إلى خدماته.

مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية
دبي
الإمارات
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