«أبوظبي للمحاسبة» يستضيف «معايير الأخلاقيات الدولي» 13 مارس

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف جهاز أبوظبي للمحاسبة، لأول مرة على مستوى المنطقة، الاجتماع السنوي لمجلس معايير الأخلاقيات الدولي للمحاسبين، بحضور أكثر من 55 مشاركاً دولياً في الفترة ما بين 13 و17 مارس 2023.

ويعد هذا الحدث أحد أهم الاجتماعات في مجال المحاسبة، حيث سيبحث الاجتماع تطوير الأخلاقيات ومعايير الاستقلالية للمحاسبين لضمان استدامة استراتيجية المجلس المستقبلية، والقضايا والتطورات التي تطرح على مستوى العالم في هذا المجال. وقال وائل عبد القادر، مدير قطاع الرقابة والتدقيق في جهاز أبوظبي للمحاسبة: «شرف كبير لنا أن نستضيف الاجتماع السنوي لمجلس معايير الأخلاقيات الدولي للمحاسبين لأول مرة في المنطقة في العاصمة أبوظبي».

وأضاف: «نسعى من خلال هذا الحدث إلى المساهمة الإيجابية والفاعلة في الجهود الدولية لتعزيز وإرساء المعايير الأخلاقية واعتماد مدونة أخلاقيات المحاسبة للمجلس وتطبيقها لضمان مواءمة جهود المحاسبين المحترفين في جميع أنحاء العالم معها». وتابع: «من خلال هذا الحدث البارز، يعزز جهاز أبوظبي للمحاسبة من جهوده الكبيرة في المشاركة بالتوجهات المحلية والإقليمية والعالمية لرفع جودة التدقيق من أجل حماية الأموال والموارد العامة، بما في ذلك الجهود اللازمة لرفع الوعي بمبادئ المسؤولية والنزاهة والشفافية». من جهتها، قالت غابرييلا فيغيريدو دياس، رئيسة مجلس معايير الأخلاقيات الدولي للمحاسبين: «من المهم التركيز على الأخلاقيات في العمل المحاسبي لمكافحة أية شبهات فساد مالي أو إداري والتركيز على مبادئ الاستدامة».