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الإمارات

سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس بولندا

سفير الإمارات خلال تقديم أوراق اعتماده إلى رئيس بولندا (وام)
10 فبراير 2023 01:43

‎وارسو (وام)

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‎قدم محمد أحمد الحربي أوراق اعتماده إلى فخامة أندجي دودا، رئيس جمهورية بولندا، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات لدى الجمهورية، وذلك خلال مراسم عقدت في القصر الرئاسي بالعاصمة وارسو.‎ ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فخامته وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.‎ من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية بولندا السفير تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.‎ من جانبه، أعرب الحربي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية بولندا، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات.

الإمارات
بولندا
أندجي دودا
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